Documenti senza microchip | a rischio i servizi

Open_gol : La crisi dei semiconduttori spinge il governo ai documenti monchi. Il consiglio di non gettare quella scaduta. E i… - FabyP_69 : @Comemigirano @valy_s @cris_cersei Secondo la Boldrini non si può rimpatriarli perché vengono qui senza documenti (… - Carlo_Asterix : @hells___kitchen @heyfun5 @El1_Elyon @RestoFerma A parte che i medici che vaccinano sono medici senza etichette. Co… - Pierbruno9 : @GiorgiaMeloni Bisogna in assoluto fare l blocco navale! Rispedire alle loro nazioni anche i minorenni, che minoren… - fisco24_info : Tessera sanitaria senza chip, perché e cosa cambia: (Adnkronos) - Carenza dei microcircuiti nei documenti a causa d… -

A causa della crisi dell'approvvigionamento delle materie prime, il governo ha optato per la produzione di tessere sanitarie emicrochip. La mancanza di semiconduttori per la creazione dei dispositivi potrebbe mettere a rischio il corretto funzionamento del sistema sanitario. Per l'acquisto di farmaci il ...Eseguita una perquisizione a casa del 25enne gli uomini dell'Arma recuperavano ioggetto del furto ed il portafoglila somma contante originariamente contenuta, della bicicletta ...La nuova tessera sanitaria senza microchip mette a rischio molti servizi tra cui le visite specialistiche: ecco come continuare a utilizzare il vecchio documento.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...