Da Commissione Ue ok ad asciminib in leucemia mieloide cronica Ph+

(Adnkronos) – La Commissione europea (Ce) ha approvato Scemblix* (asciminib) per il trattamento di pazienti adulti affetti da leucemia mieloide cronica positiva al cromosoma Philadelphia in fase cronica (Cml-Cp Ph+, Philadelphia chromosome-positive chronic myeloid leukemia in chronic phase), precedentemente trattati con due o più inibitori della tirosin-chinasi (Tki). asciminib (noto nella letteratura scientifica anche come inibitore Stamp) è il primo trattamento per la leucemia mieloide cronica (Lmc) approvato in Europa che agisce mirando specificamente al sito miristoilico di Abl, offrendo un approccio terapeutico per i pazienti che soffrono di intolleranza e/o resistenza alle terapie Tki attualmente disponibili.

