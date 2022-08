Cremonese, Sky: “I Grigiorossi interessati a Simone Zaza” (Di martedì 30 agosto 2022) Cremonese Zaza- La Cremonese ha svolto rifinitura intensa stamane, in vista della grande gara di stasera, dove i Lombardi sfideranno l’Inter. La Cremonese è molto attiva sul mercato in entrata, in questi giorni finali che vedranno il termine della sessione estiva di calciomercato. Dopo la chiusura imminente per Fagioli, in uscita dalla Juventus, i Grigiorossi oltre a Dessers puntano un attaccante d’esperienza. Con il ritorno di Carnesecchu ad un passo, il DS Braida è alla ricerca anche di un attaccante. Nelle ultime ore, secondo TMW, la dirigenza dei Grigiorossi avrebbe chiesto Simone Zaza al Torino. L’attaccante ex Juve non rientra più nel progetto granata, motivo per cui la trattativa potrebbe concludersi rapidamente. L’italiano andrebbe così ad ... Leggi su seriea24 (Di martedì 30 agosto 2022)- Laha svolto rifinitura intensa stamane, in vista della grande gara di stasera, dove i Lombardi sfideranno l’Inter. Laè molto attiva sul mercato in entrata, in questi giorni finali che vedranno il termine della sessione estiva di calciomercato. Dopo la chiusura imminente per Fagioli, in uscita dalla Juventus, ioltre a Dessers puntano un attaccante d’esperienza. Con il ritorno di Carnesecchu ad un passo, il DS Braida è alla ricerca anche di un attaccante. Nelle ultime ore, secondo TMW, la dirigenza deiavrebbe chiestoal Torino. L’attaccante ex Juve non rientra più nel progetto granata, motivo per cui la trattativa potrebbe concludersi rapidamente. L’italiano andrebbe così ad ...

