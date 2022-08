misiagentiles : #COVID19, variante #Cenaturus: efficacia dei vaccini e differenze con #Omicron. Cosa sappiamo - 361_magazine : Centaurus, la nuova variante Covid. Ecco cosa sappiamo - serenel14278447 : Covid, Centaurus: dai sintomi alle cure. Pregliasco: 'Il virus si sta endemizzando ma serve cautela' - maxleva : Covid, Centaurus: dai sintomi alle cure. Pregliasco: 'Il virus si sta endemizzando ma serve cautela'… - gabrisorrenti : RT @repubblica: Covid, Centaurus: dai sintomi alle cure. Pregliasco: 'Il virus si sta endemizzando ma serve cautela' [di Giuliano Aluffi] h… -

Sequenziata per la prima volta in India, BA.2.75 potrebbe diventare la responsabile di una possibile nuova ondata autunnale. Dai primi studi emerge la sua forte capacità di legarsi ai recettori delle ...e Omicron 5 Non possiamo riconoscerle solo dai sintomi. Ma il virus si sta endemizzando, e i vaccinati aumentano , quindi prevedo ondate via via più deboli", spiega il virologo Fabrizio ...Centaurus, la nuova variante Covid. Ecco cosa sappiamo di questa forma di infezione che in autunno potrebbe diffondersi ...Secondo Pregliasco, la situazione covid in autunno sarà abbastanza stabile. Bisognerà tuttavia pianificare diverse opzioni.