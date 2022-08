Conte e la birra con i ragazzi: “Offriamo noi per quello che ha fatto” (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – “La birra gliela Offriamo noi per tutto quello che ha fatto”. Così i ragazzi del Festival Fornaci Rosse a Vicenza, accogliendo il leader del M5S Giuseppe Conte. “Onorato di questo invito da parte di tanti giovani”, ha affermato l’ex premier. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – “Laglielanoi per tuttoche ha”. Così idel Festival Fornaci Rosse a Vicenza, accogliendo il leader del M5S Giuseppe. “Onorato di questo invito da parte di tanti giovani”, ha affermato l’ex premier. L'articolo proviene da Italia Sera.

