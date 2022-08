‘Che medico sarai?’ | da Consulcesi quiz personalità per aiutare futuri dottori

Leggi su italiasera

(Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – Un ‘della’ peri giovani desiderosi di indossare il camice bianco a capire (meglio) sé stessi e gli altri, per essere in grado di porsi nel modo più proficuo possibile nell’interazione, evitando di inserire nella comunicazione interpersonale elementi d’attrito. E’ l’iniziativa realizzata da Virginia Romano, ricercatrice in sociologia e formatrice sui temi della corretta comunicazione e dell’analisi transazionale, con. Dal 6 settembre partono infatti i test di ammissione per le facoltà di Medicina e Odontoiatria e delle altre Professioni sanitarie. “Nella relazione-paziente è fondamentale saper ‘leggere’ lo stato d’animo e le inclinazioni caratteriali predominanti di chi si ha di fronte per poter comunicare con questi in modo efficiente e ...