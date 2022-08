Caro energia, Di Maio: “Germania apre a tetto prezzo gas, ma Salvini dice no” (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – “Oggi la Germania apre al tetto al prezzo del gas ma in Italia non c’è unità, a cominciare da Salvini che è partito da ‘prima gli italiani’ ed ora è ‘prima gli interessi di Putin” perché il tetto sarebbe “la massima sanzione per Putin”. Così Luigi Di Maio a Rtl 102.5 intervenendo sul Caro energia. “Stamattina Fdi fa sapere di non essere d’accordo con la commissione d’inchiesta che abbiamo proposto” sui rapporti tra Lega e Russia ha detto ancora di Maio. “Occorre fare chiarezza e vedere che Meloni non è d’accordo è inquietante”, ha aggiunto il ministro degli Esteri. “Il centrodestra al governo è un pericolo? Hanno già fatto proposte per 100 miliardi di euro sfascerebbero i conti, rischieremmo il ... Leggi su italiasera (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – “Oggi laalaldel gas ma in Italia non c’è unità, a cominciare dache è partito da ‘prima gli italiani’ ed ora è ‘prima gli interessi di Putin” perché ilsarebbe “la massima sanzione per Putin”. Così Luigi Dia Rtl 102.5 intervenendo sul. “Stamattina Fdi fa sapere di non essere d’accordo con la commissione d’inchiesta che abbiamo proposto” sui rapporti tra Lega e Russia ha detto ancora di. “Occorre fare chiarezza e vedere che Meloni non è d’accordo è inquietante”, ha aggiunto il ministro degli Esteri. “Il centrodestra al governo è un pericolo? Hanno già fatto proposte per 100 miliardi di euro sfascerebbero i conti, rischieremmo il ...

