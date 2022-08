Carnevali: «Non è stato facile trattenere Frattesi ma non vogliamo smantellare la squadra» (Di martedì 30 agosto 2022) Ai microfoni di Dazn, prima di Sassuolo-Milan, è intervenuto l’ad del club neroverde Carnevali, che ha escluso l’ipotesi di una cessione di Davide Frattesi, che durante questa sessione di mercato è stato a lungo corteggiato da alcuni grandi club, tra cui la Juventus e la Roma. Nulla di fatto: il centrocampista della Nazionale resterà a Reggio Emilia. È tra i calciatori che il Sassuolo ha scelto di tenere. «Non è stato facile trattenere Frattesi ma non abbiamo intenzione di smantellare la squadra. Dopo le cessioni di Raspadori e Scamacca, non potevamo permetterci di cambiare ancora di più. Speriamo che queste scelte portino a dei risultati» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 30 agosto 2022) Ai microfoni di Dazn, prima di Sassuolo-Milan, è intervenuto l’ad del club neroverde, che ha escluso l’ipotesi di una cessione di Davide, che durante questa sessione di mercato èa lungo corteggiato da alcuni grandi club, tra cui la Juventus e la Roma. Nulla di fatto: il centrocampista della Nazionale resterà a Reggio Emilia. È tra i calciatori che il Sassuolo ha scelto di tenere. «Non èma non abbiamo intenzione dila. Dopo le cessioni di Raspadori e Scamacca, non potevamo permetterci di cambiare ancora di più. Speriamo che queste scelte portino a dei risultati» L'articolo ilNapolista.

