Amber Heard vuole trasferirsi in Israele e sposare la sua migliore amica | affermano i fan

Secondo migliaia di persone online, Amber Heard sarebbe in procinto di sposarsi con la sua migliore amica e di trasferirsi in Israele al fine di scappare da Johnny Depp. Amber Heard starebbe per trasferirsi in Israele per evitare di pagare i 10 milioni di dollari che deve all'ex marito Johnny Depp dopo aver perso la causa per diffamazione lo scorso aprile; secondo i fan l'attrice starebbe anche cercando di convertirsi al giudaismo. Amber, sempre secondo i fan, sta progettando di sposare la sua migliore amica ebrea chiamata Eve Barlow: "La Heard sta cercando di ottenere la cittadinanza in Israele per evitare di pagare ...

