Ultime Notizie – Elezioni 2022, Renzi: "Di Maio sotto 1%, io e Calenda faremo meglio" (Di lunedì 29 agosto 2022) "Impegno civico è sotto l'1%, Italia Viva e Azione andranno molto meglio". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine della presentazione dei candidati lombardi di Iv e Azione, a Milano, replicando a chi gli chiedeva un pronostico circa il risultato della forza politica di Luigi Di Maio e Bruno Tabacci alle prossime Elezioni. Quanto ai rapporti tra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala e Di Maio, Renzi ha osservato: "Voi siete convinti che sia un'operazione che hanno provato a fare davvero? Secondo me hanno provato a coinvolgere Sala ma hanno provato a vendere la pelle dell'orso senza chiedere a Sala". E ha aggiunto: "Io non ho mai creduto che Sala si candidasse con Di Maio ma devo dire che non troverei nessuna persona che gode ..."

