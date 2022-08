Taylor Swift trionfa agli MTV VMA e annuncia il disco Midnights (Di lunedì 29 agosto 2022) Taylor Swift trionfa agli MTV VMA e annuncia a sorpresa l’uscita del nuovo disco Midnights In occasione della serata di premiazione degli MTV VMAs tenutasi ieri sera, Taylor Swift ha annunciato a sorpresa l’uscita del suo prossimo album, Midnights, fuori venerdì 21 ottobre 2022. Midnights è il decimo album dell’artista, il primo inedito dopo le riedizioni Taylor’s Version di Fearless e Red. Il nuovo progetto, come dichiarato da Taylor, racchiude le storie di 13 notti insonni, una per ogni traccia del disco, avvenute in modo sparso nella vita della cantante. «Stiamo sdraiati svegli pieni di amore e paura, in tumulto e lacrime. Fissiamo ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 29 agosto 2022)MTV VMA ea sorpresa l’uscita del nuovoIn occasione della serata di premiazione degli MTV VMAs tenutasi ieri sera,hato a sorpresa l’uscita del suo prossimo album,, fuori venerdì 21 ottobre 2022.è il decimo album dell’artista, il primo inedito dopo le riedizioni’s Version di Fearless e Red. Il nuovo progetto, come dichiarato da, racchiude le storie di 13 notti insonni, una per ogni traccia del, avvenute in modo sparso nella vita della cantante. «Stiamo sdraiati svegli pieni di amore e paura, in tumulto e lacrime. Fissiamo ...

