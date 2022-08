Tabellone femminile Us Open 2022, Swiatek testa di serie numero uno. Quattro italiane al via (Di lunedì 29 agosto 2022) Il Tabellone principale femminile degli US Open 2022, al via tra poche ore sui campi newyorkesi di Flushing Meadows. Grande attesa per l’ultimo Slam stagionale, con Iga Swiatek a guidare il seeding e subito opposta all’azzurra Jasmine Paolini. Le altre azzurre qualificate di diritto sono Lucia Bronzetti, Camila Giorgi e Martina Trevisan. Tra i temi di grande interesse anche l’ultimo torneo della carriera di Serena Williams, che cercherà di onorare al meglio l’impegno. CALENDARIO ATP CALENDARIO WTA IL Tabellone MASCHILE IL Tabellone COMPLETO PARTE ALTA (1) Swiatek vs Paolini Minnen vs Stephens Davis vs Bronzetti (WC) Stearns vs (28) Alexandrova (24) Anisimova vs Putintseva (WC) Kenin vs Niemaier Liu vs Potapova Zheng vs (16) Ostapenko (9) Muguruza vs ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Ilprincipaledegli US, al via tra poche ore sui campi newyorkesi di Flushing Meadows. Grande attesa per l’ultimo Slam stagionale, con Igaa guidare il seeding e subito opposta all’azzurra Jasmine Paolini. Le altre azzurre qualificate di diritto sono Lucia Bronzetti, Camila Giorgi e Martina Trevisan. Tra i temi di grande interesse anche l’ultimo torneo della carriera di Serena Williams, che cercherà di onorare al meglio l’impegno. CALENDARIO ATP CALENDARIO WTA ILMASCHILE ILCOMPLETO PARTE ALTA (1)vs Paolini Minnen vs Stephens Davis vs Bronzetti (WC) Stearns vs (28) Alexandrova (24) Anisimova vs Putintseva (WC) Kenin vs Niemaier Liu vs Potapova Zheng vs (16) Ostapenko (9) Muguruza vs ...

