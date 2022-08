Stretta dei carabinieri contro i furti tra Anzio e Nettuno: 1 arresto e 5 denunce (Di lunedì 29 agosto 2022) A seguito di alcuni furti in abitazione avvenuti recentemente nella località turistica di Lavinio Lido di Enea, i carabinieri della Compagnia di Anzio hanno deciso di intensificare i servizi preventivi e repressivi in quell’area, con il supporto anche degli equipaggi di rinforzo delle squadre di intervento operativo dell’8° Reggimento carabinieri Lazio. I servizi, protrattisi per l’intera settimana ed in particolare nell’intero arco dell’orario notturno, oltre ad aver determinato, sul piano preventivo, un immediato arresto del numero dei furti, ha consentito di raggiungere qualificati risultati anche sul piano repressivo. È stato infatti arrestato un soggetto italiano, che sottoposto a perquisizione personale, veicolare e domiciliare, è stato trovato in possesso di dosi di cocaina, ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 29 agosto 2022) A seguito di alcuniin abitazione avvenuti recentemente nella località turistica di Lavinio Lido di Enea, idella Compagnia dihanno deciso di intensificare i servizi preventivi e repressivi in quell’area, con il supporto anche degli equipaggi di rinforzo delle squadre di intervento operativo dell’8° ReggimentoLazio. I servizi, protrattisi per l’intera settimana ed in particolare nell’intero arco dell’orario notturno, oltre ad aver determinato, sul piano preventivo, un immediatodel numero dei, ha consentito di raggiungere qualificati risultati anche sul piano repressivo. È stato infatti arrestato un soggetto italiano, che sottoposto a perquisizione personale, veicolare e domiciliare, è stato trovato in possesso di dosi di cocaina, ...

