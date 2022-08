Sonego-Thompson in tv: data, orario, canale e diretta streaming US Open 2022 (Di lunedì 29 agosto 2022) Lorenzo Sonego affronterà Jordan Thompson nel primo turno degli US Open 2022, quarto ed ultimo Slam della stagione. Il tennista piemontese è ancora a caccia del primo vero exploit in una stagione non eccellente e spera di ottenerlo a Flushing Meadows, nell’unico slam dove non è mai andato oltre il secondo turno. Il sorteggio è stato piuttosto benevolo visto che all’esordio sfiderà l’australiano Thompson, scivolato fuori dalla Top 100 e decisamente meno ostico di altri avversari. Sullo sfondo un proibitivo secondo turno contro Tsitsipas, ma innanzitutto bisogna arrivarci. Secondo i bookmakers, Sonego scenderà in campo con i favori del pronostico ma non dovrà sottovalutare Thompson, che agli US Open ha centrato il suo miglior risultato a livello slam ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Lorenzoaffronterà Jordannel primo turno degli US, quarto ed ultimo Slam della stagione. Il tennista piemontese è ancora a caccia del primo vero exploit in una stagione non eccellente e spera di ottenerlo a Flushing Meadows, nell’unico slam dove non è mai andato oltre il secondo turno. Il sorteggio è stato piuttosto benevolo visto che all’esordio sfiderà l’australiano, scivolato fuori dalla Top 100 e decisamente meno ostico di altri avversari. Sullo sfondo un proibitivo secondo turno contro Tsitsipas, ma innanzitutto bisogna arrivarci. Secondo i bookmakers,scenderà in campo con i favori del pronostico ma non dovrà sottovalutare, che agli USha centrato il suo miglior risultato a livello slam ...

