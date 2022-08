Ostia, in arrivo le pensioni di settembre: ecco quando saranno pagate (Di lunedì 29 agosto 2022) Arrivano le pensioni di settembre nel X Municipio e nel Lido di Ostia. saranno accreditate a partire da giovedì 1 settembre per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. Inoltre, i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare in contanti dagli ATM Postamat disponibili sul territorio, senza bisogno di recarsi allo sportello. Leggi anche: pensioni: aumento in arrivo per tutti nel 2023, le novità da gennaio I turni in ordine alfabetico Al fine di evitare assembramenti, tutti i pensionati che intendono ritirare i contanti allo sportello potranno presentarsi in uno degli Uffici Postali del X Municipio e del Lido di Ostia rispettando preferibilmente la seguente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 agosto 2022) Arrivano ledinel X Municipio e nel Lido diaccreditate a partire da giovedì 1per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. Inoltre, i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare in contanti dagli ATM Postamat disponibili sul territorio, senza bisogno di recarsi allo sportello. Leggi anche:: aumento inper tutti nel 2023, le novità da gennaio I turni in ordine alfabetico Al fine di evitare assembramenti, tutti i pensionati che intendono ritirare i contanti allo sportello potranno presentarsi in uno degli Uffici Postali del X Municipio e del Lido dirispettando preferibilmente la seguente ...

