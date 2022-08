(Di lunedì 29 agosto 2022) La trattativaè ferma a causa di alcuni problemi legati all’ingaggio del portiere, lo rivela Luca-CALCIOMERCATO. De Laurentiis è arrivato oggi aper affrontare gli argomenti degli ultimi giorni di mercato. Meno tre alla chiusura e bisogna portare a termine le operazioni ancora aperte e capire se sarà dentro o fuori per quelle incerte. Fitti i colloqui con il PSG, sul tavolo c’è soprattutto la cessione di Fabián Ruiz: siamo alla chiusura, trovato l’accordo sulla base di 25 milioni e lo spagnolo si trasferirà a Parigi nelle prossime ore. C’è anche il discorso legato a Keylor, che vuole ile il presidente azzurro è pronto per accoglierlo, ma occorre che i francesi concedano la corposa buonuscita al ...

napolipiucom : Marchetti: 'Navas-Napoli, operazione bloccata: il motivo' #MARCHETTI #napoli #navas #ForzaNapoliSempre… -

AreaNapoli.it

Keylor- Napoli, trattativa bloccata Lucaha parlato del futuro di Keylorai microfoni di Sky Sport 24 nel corso di 'Campo Aperto Calciomercato': CalcioNapoli24.it è stato ...Il giornalista Lucaha svelato le ultime notizie sulla doppia trattativa in corso tra SSC Napoli e Paris Saint - Germain per il passaggio di Keylorin azzurro e di Fabian Ruiz a ... Sky, Marchetti: 'Navas-Napoli, operazione in stand by: il motivo' La trattativa Napoli-Navas è ferma a causa di alcuni problemi legati all'ingaggio del portiere, lo rivela Luca Marchetti.Navas sarà il prossimo portiere del Napoli! Poche ore fa, Jorge Mendes ha contattato la dirigenza partenopea per comunicargli che al momento non c’è accordo tra Keylor Navas il ds parigino Campos sull ...