Kuleba: "La missione dell'Aiea e' la piu' difficile nella sua storia" (Di lunedì 29 agosto 2022) La missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) nella centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia e' "la piu' difficile nella storia dell'organizzazione" a causa dei combattimenti ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022) La'Agenzia internazionale per l'energia atomica (centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia e' "la piu''organizzazione" a causa dei combattimenti ...

fisco24_info : Kiev, missione Aiea Zaporizhzhia più difficile nella storia: Kuleba, 'a causa attacchi Russia sul terreno' - Adriano07883742 : Di Maio, missione di un giorno in Ucraina ??Il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ha visitato l’Ucraina… - lacittanews : «L’Italia non abbandonerà il popolo ucraino». Lo ha assicurato Luigi Di Maio, in missione a Kiev, al presidente Vol… - Livia2930 : RT @RaiNews: Missione di Di Maio a Kiev: 'L'Ucraina è la frontiera dell'Europa e va difesa'. Andrà anche a Irpin e vedrà Zelensky e Kuleba… - EdoardoQuaquini : RT @RaiNews: Missione di Di Maio a Kiev: 'L'Ucraina è la frontiera dell'Europa e va difesa'. Andrà anche a Irpin e vedrà Zelensky e Kuleba… -