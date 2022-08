bizcommunityit : Kiev, missione Aiea Zaporizhzhia più difficile nella storia - Ultima Ora - Ma_ipsedixit : @La27ora @martaserafini In realtà, quasi tutti i giornalisti, maschi e femmine, si sono piegati al mainstream limit… - Radio1Rai : #Ucraina Annunciata la missione dell'Aiea, l'attenzione è su possibili emissioni nocive. Sul fronte tecnologico, Ki… - Moixus1970 : RT @Miti_Vigliero: Guerra Russia-Ucraina, rischio perdita sostanze radioattive a Zaporizhzhia: tra i 14 membri della missione Aiea c’è un i… - Miti_Vigliero : Guerra Russia-Ucraina, rischio perdita sostanze radioattive a Zaporizhzhia: tra i 14 membri della missione Aiea c’è… -

Agenzia ANSA

"Questasarà la più difficile nella storia dell'Aiea per gli attacchi della Russia sul terreno, ma anche per il modo sfacciato con cui la Russia sta cercando di legittimare la propria ......bombardamenti attorno alla centrale continuano con il consueto rimpallo di responsabilità tra...è il modo in cui i russi hanno 'elaborato il loro scenario in vista della visita delladell'... Kiev, missione Aiea Zaporizhzhia più difficile nella storia - Ultima Ora Missione Aiea a Zaporizhzhia: le autorità russe garantiranno la sicurezza anche se non credono ci possano essere "grandi risultati".Ma la centrale è stata nuovamente bombardata e continuano gli scambi di accuse tra russi e ucraini Il direttore generale dell’International atomic energy L’Iaea pronta per l’ispezione alla centrale nu ...