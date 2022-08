Gragnano, incendio nel ristorante: 25enne di Calvizzano salva la madre disabile (Di lunedì 29 agosto 2022) Gragnano. Prima di fuggire da quell’inferno di fuoco ha tentato di salvare la mamma, costretta a muoversi sulla sedia a rotelle, ma è stato investito dalle fiamme al braccio e al volto. Ora Costantino, uno degli 8 clienti rimasti feriti nell’incendio avvenuto sabato scorso al ristorante “La Cantina del Castello” a Gragnano, è ricoverato all’ospedale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 29 agosto 2022). Prima di fuggire da quell’inferno di fuoco ha tentato dire la mamma, costretta a muoversi sulla sedia a rotelle, ma è stato investito dalle fiamme al braccio e al volto. Ora Costantino, uno degli 8 clienti rimasti feriti nell’avvenuto sabato scorso al“La Cantina del Castello” a, è ricoverato all’ospedale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

