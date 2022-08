Elezioni, stop alle liste di Referendum e Democrazia. Cappato: “Spero Draghi intervenga con un decreto” (Di lunedì 29 agosto 2022) Gli Uffici elettorali della Cassazione hanno confermato le esclusioni della lista Referendum e Democrazia di Marco Cappato, decise da tutte le Corti d’Appello dove erano state presentate nei giorni scorsi. Una decisione che, dice Marco Cappato, leader della lista in un video, è “una brutta figura a livello nazionale”. “Spero che il presidente del Consiglio Draghi e il governo vogliano intervenire con un decreto”, aggiunge Cappato, sottolineando che “ormai è passato un anno dalla promessa del ministro Colao di una piattaforma per la partecipazione pubblica”. Nello specifico le firme raccolte digitalmente erano state presentate presso le Corti d’Appello delle circoscrizioni di Camera Europa e Lombardia 1, Senato Europa e Emilia Romagna 1 e 2, Lazio 1 e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Gli Uffici elettorali della Cassazione hanno confermato le esclusioni della listadi Marco, decise da tutte le Corti d’Appello dove erano state presentate nei giorni scorsi. Una decisione che, dice Marco, leader della lista in un video, è “una brutta figura a livello nazionale”. “che il presidente del Consiglioe il governo vogliano intervenire con un”, aggiunge, sottolineando che “ormai è passato un anno dalla promessa del ministro Colao di una piattaforma per la partecipazione pubblica”. Nello specifico le firme raccolte digitalmente erano state presentate presso le Corti d’Appello delle circoscrizioni di Camera Europa e Lombardia 1, Senato Europa e Emilia Romagna 1 e 2, Lazio 1 e ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI | Confermato lo stop delle liste presentate in Lombardia per le elezioni del 25 settembre da Referendum e… - AnsaLombardia : Elezioni: confermato stop a liste Cappato e FN in Lombardia. La decisione dell'ufficio elettorale della Cassazione… - infoitinterno : Elezioni, confermato lo stop a liste Marco Cappato e FN in Lombardia - clarinoraf : RT @glfelicetti: Grazie @Mov5Stelle per programma dedicato a diritti animali, stop caccia, e famiglie che vivono con loro con cashback vete… - bizcommunityit : Elezioni: confermato stop a liste Cappato e FN in Lombardia -