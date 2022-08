Elezioni 2022, lista Cappato esclusa ovunque: “Faremo ricorsi” (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – La lista ‘Referendum e Democrazia’ di Marco Cappato è stata esclusa ovunque dalle Elezioni 2022. L’ufficio elettorale nazionale presso la Cassazione, infatti, ha respinto i ricorsi presentati dalla lista, confermando le decisioni delle corti d’Appello delle circoscrizioni di Camera Europa e Lombardia 1, Senato Europa e Emilia Romagna 1 e 2, Lazio 1 e 2, Lombardia 1,2 e 3, Piemonte 1 e 2, Toscana e Veneto 1 e 2, presso cui erano state depositate da ‘Referendum e Democrazia’ le firme digitali, al posto di quelle cartacee. “Proporremo nelle prossime ore un ricorso al giudice ordinario per un provvedimento d’urgenza al fine di non veder compromessi i diritti dei cittadini che hanno sottoscritto la lista”, annuncia ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – La‘Referendum e Democrazia’ di Marcoè statadalle. L’ufficio elettorale nazionale presso la Cassazione, infatti, ha respinto ipresentati dalla, confermando le decisioni delle corti d’Appello delle circoscrizioni di Camera Europa e Lombardia 1, Senato Europa e Emilia Romagna 1 e 2, Lazio 1 e 2, Lombardia 1,2 e 3, Piemonte 1 e 2, Toscana e Veneto 1 e 2, presso cui erano state depositate da ‘Referendum e Democrazia’ le firme digitali, al posto di quelle cartacee. “Proporremo nelle prossime ore un ricorso al giudice ordinario per un provvedimento d’urgenza al fine di non veder compromessi i diritti dei cittadini che hanno sottoscritto la”, annuncia ...

petergomezblog : Elezioni – Caro energia, Letta: “Chi ha fatto cadere Draghi ora vuole misure?”. Conte: ”Mentre noi lo incalzavamo p… - Adnkronos : #Elezioni, il ministro della Salute Speranza: 'Finora ho visto troppe ambiguità, dal 26 settembre avanti coi vaccin… - LegaSalvini : ELEZIONI 2022, #SALVINI: 'QUERELO CHI DICE CHE SONO AL SERVIZIO RUSSI' - AngelaAngelmi : RT @mariolavia: ===Dormi tranquilla, Giorgia. Non è affatto detto che guiderai il governo, è inutile che tiri Mattarella per la giacca http… - ArcaduAngelo : RT @LegaSalvini: Il Pd vuole ancora più profughi: 'Porti aperti e no ai respingimenti' -