Elezioni 2022, Conte: “Caro energia e bollette? Noi inascoltati” (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – “Il Caro energia, il Caro bollette, ci sta strangolando e sta strangolando le imprese e le famiglie. Quello che ci fa rabbia è che siamo stati inascoltati, ci hanno dato dei molestatori del Governo in carica semplicemente perché ponevamo le questioni che erano sotto gli occhi di tutti, e dicevamo che era questa la vera priorità, non certo la corsa al riarmo o altre distrazioni”. Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte, intervenuto in collegamento alla presentazione dei candidati del Movimento 5 Stelle a Napoli. “Adesso tutti quanti in campagna elettorale scoprono queste emergenze – ha aggiunto Conte – qualcuno vorrebbe addirittura interrompere la campagna elettorale per mettersi attorno a un tavolo e fare conferenze anziché risolvere i ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – “Il, il, ci sta strangolando e sta strangolando le imprese e le famiglie. Quello che ci fa rabbia è che siamo stati, ci hanno dato dei molestatori del Governo in carica semplicemente perché ponevamo le questioni che erano sotto gli occhi di tutti, e dicevamo che era questa la vera priorità, non certo la corsa al riarmo o altre distrazioni”. Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe, intervenuto in collegamento alla presentazione dei candidati del Movimento 5 Stelle a Napoli. “Adesso tutti quanti in campagna elettorale scoprono queste emergenze – ha aggiunto– qualcuno vorrebbe addirittura interrompere la campagna elettorale per mettersi attorno a un tavolo e fare conferenze anziché risolvere i ...

