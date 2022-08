Demet Ozdemir si è sposata! Assente alle nozze Can Yaman (Di lunedì 29 agosto 2022) Fiori d’arancio per Demet Ozdemir Grande gioia per Demet Ozdemir. L’attrice turca poche ore fa ha sposato il suo compagno Oguzhan Koc, col quale ha una relazione da diversi anni. Tuttavia solo pochi mesi fa l’ex volto di Daydreamer ha deciso di uscire allo scoperto. Da tempo i fan nel mentre attendevano le nozze, che L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 29 agosto 2022) Fiori d’arancio perGrande gioia per. L’attrice turca poche ore fa ha sposato il suo compagno Oguzhan Koc, col quale ha una relazione da diversi anni. Tuttavia solo pochi mesi fa l’ex volto di Daydreamer ha deciso di uscire allo scoperto. Da tempo i fan nel mentre attendevano le, che L'articolo proviene da Novella 2000.

sara_zen11 : RT @Gemma_OnlyCY: La vastità del c... Oche ci frega a noi e sopratutto a lui di non essere tra i presenti all evento trash... Ma CIAO propr… - Gemma_OnlyCY : La vastità del c... Oche ci frega a noi e sopratutto a lui di non essere tra i presenti all evento trash... Ma CIAO… - LaPatty46 : - zazoomblog : DayDreamer Demet Özdemir si è sposata Can Yaman grande assente alla celebrazione: ecco perché - #DayDreamer #Demet… - IsaeChia : #DayDreamer, Demet Özdemir si è sposata, Can Yaman grande assente alla celebrazione: ecco perché L’attrice turca… -