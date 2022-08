Convalidato arresto presunto piromane a Bolzano (Di lunedì 29 agosto 2022) Il giudice per le indagini preliminari di Bolzano Emilio Schonsberg ha Convalidato l'arresto del ventunenne bolzanino accusato di aver appiccato un incendio boschivo venerdì scorso sul Guncina, che ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022) Il giudice per le indagini preliminari diEmilio Schonsberg hal'del ventunenne bolzanino accusato di aver appiccato un incendio boschivo venerdì scorso sul Guncina, che ...

AnsaTrentinoAA : Convalidato arresto presunto piromane a Bolzano. Il 21enne si è avvalso della facoltà di non rispondere |#ANSA - maiteporter : RT @GDS_it: «Irrefrenabile delirio di gelosia». Lo scrive il giudice del Tribunale di #Bologna nell’ordinanza con la quale ha convalidato l… - infoitinterno : 56enne uccisa a martellate a Pavullo. Convalidato l'arresto di Giovanni Padovani - bi_loriana : RT @rtl1025: ?? Resta in carcere il poliziotto arrestato con l'accusa di omicidio stradale, per l'incidente in cui ha perso la vita Simone #… - TgrRai : RT @TgrRaiLazio: Convalidato l'arresto del 46enne responsabile della morte del giovane Simone Sperduti L'ex poliziotto in carcere con l'ac… -