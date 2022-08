Come sta Paola Turci, in ospedale con trauma cranico: l’aggiornamento di Francesca Pascale (Di lunedì 29 agosto 2022) Una “brutta caduta” e la corsa in ospedale per poi ricevere una diagnosi preoccupante: trauma cranico, ma Come sta Paola Turci dopo l’incidente? Paola Turci e la brutta caduta Lunedì 29 agosto Paola Turci era attesa per un concerto all’Arena San Domenico di Forlì, ma l’evento è stato annullato all’improvviso. Un comunicato stampa diffuso dallo staff dell’artista ieri, domenica 28 agosto, parlava di motivi di salute, ma ancora non si avevano notizie più precise. I dettagli sono arrivati dalla stessa Paola Turci, che in una nota pubblicata sui social ha scritto: “Sto bene. È stata una brutta caduta e ho riportato un trauma cranico, sono in ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) Una “brutta caduta” e la corsa inper poi ricevere una diagnosi preoccupante:, mastadopo l’incidente?e la brutta caduta Lunedì 29 agostoera attesa per un concerto all’Arena San Domenico di Forlì, ma l’evento è stato annullato all’improvviso. Un comunicato stampa diffuso dallo staff dell’artista ieri, domenica 28 agosto, parlava di motivi di salute, ma ancora non si avevano notizie più precise. I dettagli sono arrivati dalla stessa, che in una nota pubblicata sui social ha scritto: “Sto bene. È stata una brutta caduta e ho riportato un, sono in ...

