Calenda fa il professore: sono l'unico coerente. Ma scorda le sue giravolte (Di lunedì 29 agosto 2022) Arretra verso la soglia di sbarramento e dà lezioni sull'energia però da ministro bocciò il rigassificatore di Trieste. I dietrofront su Macron e sul proporzionale Leggi su ilgiornale (Di lunedì 29 agosto 2022) Arretra verso la soglia di sbarramento e dà lezioni sull'energia però da ministro bocciò il rigassificatore di Trieste. I dietrofront su Macron e sul proporzionale

storico900 : @GP_ArieteRosso Caro professore, metta da parte le antipatie, #Calenda e #Renzi sono 2 politici di razza. Non a cas… - GCucKit : @CarloCalenda @EnricoLetta Ormai Enrico Letta ha virato a sx sarà un bravo professore universitario ma un incompete… - thyrus75 : @Cartabellotta @EnricoLetta Professore io un pensiero anche a Calenda lo farei - OttavioBrambil1 : @marattin @paolocelata @DeAngelis_tw Lei sembrava uno scolaretto di fronte al professore durante un esame. Con renz… - IModeratore : @CarloCalenda Senta Calenda sono un professore di liceo ed ho insegnato per anni in passato anche in alcuni istitut… -