Calcio | Capello | Ronaldo al Napoli? ' Scelta tra presente e futuro'

"De Laurentiis i conti li sa fare bene, è questione di soldi e prospettive. Con Ronaldo c'e' il presente ma non la prospettiva futura, con Osimhen c'è la prospettiva". Fabio Capello interviene a radio anch'io sport sul possibile sbarco a Napoli di Cristiano Ronaldo al posto di Osimhen che finirebbe al Manchester United in cambio di 100 milioni di euro. "Che Ronaldo non ...Mi è sembrato un giocatore in crescita, se giocherà con continuità gli farà bene questa stagione al West Ham" Gli arbitri "Devo fargli i complimenti - aggiunge- rischiano e fanno giocare". Calcio: Capello su Serie A, più equilibrio e belle partite