Ballando 2022, Stefano Oradei abbandona: «C'entra Milly Carlucci» (Di lunedì 29 agosto 2022) La 17esima edizione di Ballando con le Stelle si preannuncia ricca di cambiamenti e si arricchisce di nuovi colpi di scena. Nei giorni scorsi sono stati svelati in anteprima da Sorrisi e Canzoni i nuovi maestri, ma ecco che uno di loro si è tirato indietro prendendo una decisione alquanto inaspettata: Stefano Oradei ha lasciato Ballando. Il valido ballerino romano, che continua a spopolare con le sue performance, non farà più parte del cast del talent di ballo targato Milly Carlucci. Ad annunciarlo è stato proprio lui spiegando: "Non ci sono state le basi, abbiamo avuto una conversazione con Milly e la produzione e… le combinazioni non funzionavano"

