Alla Serie A serve l'autunno (e al Napoli non serve Cristiano Ronaldo) (Di lunedì 29 agosto 2022) Una settimana fa erano in tre a guidare la classifica della Serie A, ora sono in sei. È saltata l'Inter, Napoli e Roma pareggiando hanno mantenuto la vetta, raggiunte da Atalanta, Lazio, Milan e Torino. Cremonese e Monza, ultime a zero punti, sono le uniche squadre che sinora hanno sempre perso. I risultati della terza giornata di Serie A Monza – Udinese 1-2 Lazio – Inter 3-1 Juventus – Roma 1-1 Cremonese – Torino 1-2 Milan – Bologna 2-0 Spezia – Sassuolo 2-2 Hellas Verona – Atalanta 0-1 Salernitana – Sampdoria 4-0 Perché non dobbiamo inventarci niente, fa tutto il campionato La Serie A pare si diverta a dare motivo di esistere Alla presente rubrica. Ovvero smentire ogni settimana quanto scritto in quella precedente, e invitare a valutare le cose con flemmatico distacco: sette giorni ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 29 agosto 2022) Una settimana fa erano in tre a guidare la classifica dellaA, ora sono in sei. È saltata l'Inter,e Roma pareggiando hanno mantenuto la vetta, raggiunte da Atalanta, Lazio, Milan e Torino. Cremonese e Monza, ultime a zero punti, sono le uniche squadre che sinora hanno sempre perso. I risultati della terza giornata diA Monza – Udinese 1-2 Lazio – Inter 3-1 Juventus – Roma 1-1 Cremonese – Torino 1-2 Milan – Bologna 2-0 Spezia – Sassuolo 2-2 Hellas Verona – Atalanta 0-1 Salernitana – Sampdoria 4-0 Perché non dobbiamo inventarci niente, fa tutto il campionato LaA pare si diverta a dare motivo di esisterepresente rubrica. Ovvero smentire ogni settimana quanto scritto in quella precedente, e invitare a valutare le cose con flemmatico distacco: sette giorni ...

