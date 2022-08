Alla canna del gas per colpa nostra (Di lunedì 29 agosto 2022) La crisi energetica che sta travolgendo l'Europa non è causata dal conflitto, sebbene ne dipenda, ma dAlla scelleratezza delle politiche energetiche dei Paesi, che hanno indebolito la capacità di provvedere al fabbisogno di cittadini e imprese Leggi su ilgiornale (Di lunedì 29 agosto 2022) La crisi energetica che sta travolgendo l'Europa non è causata dal conflitto, sebbene ne dipenda, ma dscelleratezza delle politiche energetiche dei Paesi, che hanno indebolito la capacità di provvedere al fabbisogno di cittadini e imprese

VittorioSgarbi : Il gas a 341 euro al megawattora. Un privilegio da ricchi essere alla canna del gas! @stampasgarbi - BelpietroTweet : Dato che siamo alla canna del gas, l’Italia si permette il lusso di buttare un po’ di soldi dalla finestra: in fond… - LaVeritaWeb : Scholz sfrutta l’assist di Gentiloni e taglia l’imposta sui consumi per aiutare le famiglie. Obiettivi di stoccaggi… - Bobbio65M : RT @robyfrancy94: Germania alla 'canna del gas'. Varato il piano razionamenti: 19° in ufficio, termosifoni spenti in luoghi in cui non si p… - MattiaFerrari : @EnricoLetta @pdnetwork Oh ma siete proprio... alla canna del gas ah? ??Ma poi quel sorriso cinico che mostra chiari… -