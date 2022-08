Addio a Giulio Giustiniani

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 29 agosto 2022) È morto ieri il giornalista e scrittore. Aveva 70 anni. Aveva soprattutto tre qualità riconosciute da chiunque l’avesse conosciuto, due qualità che emergono da tutti i ricordi pubblicati in queste ore: era un galantuomo, era un ottimo giornalista. Era nato a Firenze, aveva iniziato a lavorare alla Nazione nel 1970 e in pochi anni divenne caporedattore centrale. Poi una parentesi al Resto del Carlino per seguire Marco Leonelli, che era stato vicedirettore nel quotidiano fiorentina, che era stato soprattutto l’uomo che aveva fatto uscireGiustiani dal cono d’ombra nel quale era stato esiliato dopo l’inchiesta, documentata e ineccepibile, sulla Loggia P2 e la massoneria in Toscana, che il giornalista aveva pubblicato sulla Nazione allora diretta da Gianfranco Piazzesi. Una grande inchiesta, un perfetto lavoro ...