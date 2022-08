Ultime Notizie – Caro energia, Letta: “Iniziative tempestive, Draghi avrà sostegno Pd” (Di domenica 28 agosto 2022) “L’emergenza bollette è la principale priorità ora. Abbiamo presentato proposte, come hanno fatto gli altri partiti. Le Iniziative che prenderà il Governo Draghi siano le più determinate e tempestive sia a livello nazionale che a livello europeo. Troveranno il nostro sostegno“. Lo scrive il segretario del Pd Enrico Letta su Twitter confermando la disponibilità, anche da parte del suo partito, a fermare un attimo gli scontri della campagna elettorale per sostenere l’esecutivo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 28 agosto 2022) “L’emergenza bollette è la principale priorità ora. Abbiamo presentato proposte, come hanno fatto gli altri partiti. Leche prenderà il Governosiano le più determinate esia a livello nazionale che a livello europeo. Troveranno il nostro“. Lo scrive il segretario del Pd Enricosu Twitter confermando la disponibilità, anche da parte del suo partito, a fermare un attimo gli scontri della campagna elettorale per sostenere l’esecutivo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

