Traffico Roma del 28-08-2022 ore 10 | 30

(Di domenica 28 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno dalla relazione sulla A1 Firenzerallentato dei lavori tra lo svincolo per la Dina Mazzone dinord e Ponzanono verso Firenze regolari al momento gli altri e autostradali del territorio in questa domenica di rientri dalle vacanze previstoda bollino rosso per l’intera giornata per agevolare gli spostamenti sto per i mezzi pesanti sopra le 7 tonnellate e mezzo Fino alle 22 in città attenzione a un incidente in via di Pietralata avvenuto all’altezza della stazione della metro B possibili rallentamenti alla più latino resta chiusa a via Lidia tra via Segesta e Piazza Roselle per un avvallamento con i lavori in via Collatina tra viale Giorgio de Chirico e via Guglielmo Sansoni nel tratto senso unico alternato fino al 22 settembre ...