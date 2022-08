Spesso i primi segnali vengono sottovalutati: ecco i campanelli d’allarme a cui dovreste prestare attenione (Di domenica 28 agosto 2022) Ci sono dei segnali che non bisogna sottovalutare e possono essere dei campanelli d’allarme riguardanti qualcosa che non va. Spesso in molti ambiti della vita, tendiamo a non considerare adeguatamente alcuni segnali, con il rischio di andare incontro a problemi seri. Parliamo di salute, l’argomento più delicato ed importante in assoluto. Se parliamo di segnali, L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di domenica 28 agosto 2022) Ci sono deiche non bisogna sottovalutare e possono essere deiriguardanti qualcosa che non va.in molti ambiti della vita, tendiamo a non considerare adeguatamente alcuni, con il rischio di andare incontro a problemi seri. Parliamo di salute, l’argomento più delicato ed importante in assoluto. Se parliamo di, L'articolo proviene da CheSuccede.it.

leopnd1 : @FulvioVigilante Mai e poi mai capirò certe manovre suicide nei primi giri nelle gare endurance... Eppure, le vedia… - Merca_Aison : @Cardinevil @M1968Andrea @MarcoConsonni @LorenzoRubino9 Lippi era alla Juve da metà anni 90 e non era sicuramente n… - inverso_l : @Pidgeon70 @ludosilvestri Quanta becera politica sulle case popolari..è ovvio che gli immigrati sono primi nelle li… - Gb13Giovanna : RT @Carla37611766: e di come le proposte del presidente M5S siano state sempre accolte con critiche. “Sono argomenti pretestuosi” per far s… - dolores20943592 : RT @AxiaFel: @aboubakar_soum Le ricordo che gli over 65 hanno mediamente lavorato 40 anni, mentre gli under 30 spesso (e purtroppo) nemmeno… -