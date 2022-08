positanonews : #Sport #SportCampania #campionato #partita #salvezza Salernitana show travolge la Sampdoria , l’Arechi esplode - tuttosport : L'#Atalanta espugna #Verona: decide #Koopmeiners. #Salernitana show ?? - Vittoriog82 : RT @CorSport: #Salernitana show: quattro gol alla #Samp. L'#Atalanta espugna #Verona ?? - CorSport : #Salernitana show: quattro gol alla #Samp. L'#Atalanta espugna #Verona ?? - riccardobenefo2 : Finite le partite delle 18:30 l’Atalanta e corsara al bentegodi 0-1 decide koopmeiners … show all’arechi della sale… -

Nessun problema per la, che con le reti di Dia, Bonazzoli, Vilhena e Botheim, strapazza la Sampdoria di ...: travolta la Sampdoria La, sospinta dal tifo dell'Arechi, parte a razzo e dopo quindici minuti si trova avanti di due gol. Al settimo Bonzazzoli si invola tra le maglie ...Gli uomini di Gasperini agganciano in classifica Torino, Lazio, Roma e Milan a quota sette. Tutto facile per la Salernitana, che batte 4-0 una deludente Sampdoria, grazie alle reti di Dia, Bonazzoli, ...I nerazzurri si impongono al Bentegodi 1-0. I granata di Nicola trascinati da Dia, Bonazzoli, Vilhena e Botheim ...