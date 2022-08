RdC, un sistema nato male ma ancora in piedi. Pioggia di milioni sottratti agli italiani (Di domenica 28 agosto 2022) Pioggia di milioni di euro sottratti allo Stato e finita nelle tasche sbagliate. Soldi à gogo erogati a finti poveri con Ferrari, a detenuti, a contrabbandieri, a diversi rapinatori e finanche a defunti. Hanno percepito il Reddito di Cittadinanza pure mafiosi, persone che hanno dichiarato di risiedere in Italia da oltre 10 anni quando invece dai dati delle Fiamme Gialle è emerso che sono arrivati nel nostro Paese solo da pochi mesi. Per non parlare di immigrati che hanno incassato centinaia e centinaia di migliaia di euro senza che lo Stato sappia della loro esistenza. Uno scenario drammatico a pensare ai lavoratori che non riescono ad arrivare alla fine del mese. Uno scenario, purtroppo, non nuovo e ancora più grave che continua ad arricchirsi per le storture di una misura nata ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 28 agosto 2022)didi euroallo Stato e finita nelle tasche sbate. Soldi à gogo erogati a finti poveri con Ferrari, a detenuti, a contrabbandieri, a diversi rapiri e finanche a defunti. Hanno percepito il Reddito di Cittadinanza pure mafiosi, persone che hanno dichiarato di risiedere in Italia da oltre 10 anni quando invece dai dati delle Fiamme Gialle è emerso che sono arrivati nel nostro Paese solo da pochi mesi. Per non parlare di immigrati che hanno incassato centinaia e centinaia di migliaia di euro senza che lo Stato sappia della loro esistenza. Uno scenario drammatico a pensare ai lavoratori che non riescono ad arrivare alla fine del mese. Uno scenario, purtroppo, non nuovo epiù grave che continua ad arricchirsi per le storture di una misura nata ...

