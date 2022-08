PSG-Monaco, le formazioni ufficiali (Di domenica 28 agosto 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di PSG-Monaco, partita valevole per la quarta giornata di Ligue 1. Arbitro dell’incontro sarà Benoit Bastien. Calcio d’inizio ore 20:45 al Parco dei Principi di Parigi. Il quarto turno di Ligue 1 si conclude con una grande classica del calcio francese: PSG-Monaco. Un big match storico tra due delle squadre più forti e titolate di Francia. Nella scorsa stagione i parigini hanno avuto la meglio in casa con un successo per 2-0 grazie alla doppietta dell’ex Kylian Mbappé, per poi subire una batosta per 3-0 al ritorno. Questa sera la squadra guidata da Christophe Galtier arriva a questo impegno da tre vittorie nette contro Clermont, Montpellier e Lille. Proprio nell’ultima giornata, il Paris si è imposto 7-1 sul campo del Lille dimostrando tutta la sua superiorità. A punteggio pieno fino ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 28 agosto 2022) Riportiamo ledi PSG-, partita valevole per la quarta giornata di Ligue 1. Arbitro dell’incontro sarà Benoit Bastien. Calcio d’inizio ore 20:45 al Parco dei Principi di Parigi. Il quarto turno di Ligue 1 si conclude con una grande classica del calcio francese: PSG-. Un big match storico tra due delle squadre più forti e titolate di Francia. Nella scorsa stagione i parigini hanno avuto la meglio in casa con un successo per 2-0 grazie alla doppietta dell’ex Kylian Mbappé, per poi subire una batosta per 3-0 al ritorno. Questa sera la squadra guidata da Christophe Galtier arriva a questo impegno da tre vittorie nette contro Clermont, Montpellier e Lille. Proprio nell’ultima giornata, il Paris si è imposto 7-1 sul campo del Lille dimostrando tutta la sua superiorità. A punteggio pieno fino ...

