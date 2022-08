MaStep92__ : RT @sportface2016: #Montella sulla lite con #Balotelli: “Cose che possono accadere a fine match, ma da lui mi aspetto di più” - sportface2016 : #Montella sulla lite con #Balotelli: “Cose che possono accadere a fine match, ma da lui mi aspetto di più” -

Non dirò nient'altro" , le parole dinel post gara. Al momento invece l'attaccante bresciano non ha ancora rilasciato dichiarazionivicenda. Ma è quanto mai chiaro come stia vivendo un ...... Dybala e Abraham come Totti,e Batistuta La Roma, invece, ha battuto la Cremonese nella seconda giornata di campionato, collezionando la seconda vittoria dopo il successo all'esordio...Le parole di Vincenzo Montella dopo la lite con Mario Balotelli in campo al termine del match con l'Umraniyespor ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...