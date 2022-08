Mendes propone Ronaldo a tutti: vari club in lizza con il Napoli (Di domenica 28 agosto 2022) CALCIOMERCATO Napoli. CRISTIANO Ronaldo-Napoli. L’asso portoghese Cristiano Ronaldo vuole la Champions League. Ragion per cui Jorge Mendes lo sta proponendo dappertutto. Sulla edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola si parla delle varie piste aperte dal procuratore lusitano: “Una competizione, la Champions League, alla quale non vuole rinunciare sia per la sfida personale con Messi che per il peso che comporta in termini di introiti. Il Bayern Monaco ha rifiutato, i dialoghi sono fitti, oltre che con il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis, anche con il Chelsea, poi c’è l’ipotesi del ritorno a casa, in Portogallo, allo Sporting Lisbona“. Non solo Napoli dunque, con l’alba di uno scambio clamoroso tra ... Leggi su napolipiu (Di domenica 28 agosto 2022) CALCIOMERCATO. CRISTIANO. L’asso portoghese Cristianovuole la Champions League. Ragion per cui Jorgelo stando dappertutto. Sulla edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola si parla dellee piste aperte dal procuratore lusitano: “Una competizione, la Champions League, alla quale non vuole rinunciare sia per la sfida personale con Messi che per il peso che comporta in termini di introiti. Il Bayern Monaco ha rifiutato, i dialoghi sono fitti, oltre che con ildel presidente Aurelio De Laurentiis, anche con il Chelsea, poi c’è l’ipotesi del ritorno a casa, in Portogallo, allo Sporting Lisbona“. Non solodunque, con l’alba di uno scambio clamoroso tra ...

