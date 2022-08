Make up A/I 2022: e se l’eyeliner fosse trasparente? (Di domenica 28 agosto 2022) TikTok/@lenkalul Con oltre 2,9milioni di visualizzazioni solo su Tik Tok, quella del transparent eyeliner è la tecnica Make up più virale del momento. Dimenticato il classico nero e i colori pop dell’estate, il trucco grafico diventa trasparente. E per realizzarlo, bastano un correttore o un eyeliner sui toni del beige o del marrone chiaro. L’importante è che la nuance scelta si discosti di poco da quella del proprio incarnato. Così descritta, questa tecnica potrebbe sembrare più semplice delle classiche codine retrò. In realtà occorrono i giusti prodotti, pennelli e tanta pazienza per ottenere un risultato elegante. Transparent eyeliner: gli strumenti del mestiere Regola numero uno: per poter delineare un tratto “trasparente” e preciso sull’occhio bisogna sempre partire dalla pelle nuda. Solo così la texture si fisserà ... Leggi su amica (Di domenica 28 agosto 2022) TikTok/@lenkalul Con oltre 2,9milioni di visualizzazioni solo su Tik Tok, quella del transparent eyeliner è la tecnicaup più virale del momento. Dimenticato il classico nero e i colori pop dell’estate, il trucco grafico diventa. E per realizzarlo, bastano un correttore o un eyeliner sui toni del beige o del marrone chiaro. L’importante è che la nuance scelta si discosti di poco da quella del proprio incarnato. Così descritta, questa tecnica potrebbe sembrare più semplice delle classiche codine retrò. In realtà occorrono i giusti prodotti, pennelli e tanta pazienza per ottenere un risultato elegante. Transparent eyeliner: gli strumenti del mestiere Regola numero uno: per poter delineare un tratto “” e preciso sull’occhio bisogna sempre partire dalla pelle nuda. Solo così la texture si fisserà ...

Meloni, Salvini e Berlusconi, i politici hanno scoperto che TikTok è irrinunciabile Solo che il leader di Azione nel video inaugurale si incarta subito nel pregiudizio di cui sopra: 'Uno, io non so ballare sembro un orso ubriaco due, non posso dare consigli di make up perché c'ho la ... Una make-up artist di Manfredonia al Festival del Cinema di Venezia MANFREDONIA (FOGGIA), 27/08/2022 - (avvisatore) "Sono Claudia delli Carri, una ragazza pugliese nata il 27/01/2002 a Manfredonia (Gargano).