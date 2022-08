Gp Belgio | dominio Red Bull | trionfa Verstappen davanti a Perez

(Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) –Rednel Gp deldi F1 a Spa. A vincere è il campione del mondo in carica e leader iridato Max, scattato dalla settima fila e dalla 14/a posizione, che guadagna la testa della classifica dopo soli 12 giri. Alle sue spalle il compagno di squadra, il messicano Sergioe a completare il podio lo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz. Quarto l’inglese della Mercedes George Russell. Charles Leclerc subisce una penalità di 5? al termine del Gpper eccesso di velocità in pit-lane e perde una posizione retrocedendo dal quinto al sesto posto finale scavalcato dallo spagnolo dell’Alpine Fernando Alonso che aveva terminato la gara alle sue spalle. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

