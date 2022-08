Gli abbinamenti di colori da provare e quelli da evitare a settembre (Di domenica 28 agosto 2022) Abbiamo tutte ben chiaro in testa quali colori ci piacciano e quali continuiamo a trovare insopportabili nonostante le varie mode. Oggi però vedremo quali abbinamenti evitare a prescindere, anche se a postarli sono le influencer all’apice del successo (che lo fanno per lavoro). Bisogna semplicemente guardarsi allo specchio, capelli, carnagione, corporatura e pensare poi al L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 28 agosto 2022) Abbiamo tutte ben chiaro in testa qualici piacciano e quali continuiamo a trovare insopportabili nonostante le varie mode. Oggi però vedremo qualia prescindere, anche se a postarli sono le influencer all’apice del successo (che lo fanno per lavoro). Bisogna semplicemente guardarsi allo specchio, capelli, carnagione, corporatura e pensare poi al L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Alessan86422346 : @Napolinblack @demarchi2210 @realvarriale beh già due animali non male. se mi dici dove abiti ti spedisco quel gioc… - medicojunghiano : RT @vediamocitv2000: E' noto che la #carne è fonte di proteine e di diversi nutrienti essenziali, ma quale scegliere? Quanto dovrebbe costa… - valentina_vole : RT @DaniAgostini32: @Biancaneuro Servono per gli abbinamenti, in base a cosa metti sopra. Es mutande bianche sotto pantaloni bianchi; mutan… - valentina_vole : RT @robec75: @jacko_cecilia un mio collega tedesco mangiava pizza bevendosi un cappuccino. io guardavo incredulo e lui mi fece pragmaticame… - robec75 : @jacko_cecilia un mio collega tedesco mangiava pizza bevendosi un cappuccino. io guardavo incredulo e lui mi fece p… -