Giuseppe Purgante | “Costretto ad aumentare del 15% i prodotti”

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 28 agosto 2022) di Monica De Santis 4533 euro, è questa la cifra che il signor, che gestisce la pasticceria Granozio sita in piazza San Francesco a Salerno, dovrà pagare nei prossimi giorni. 4533 euro di consumo della corrente elettrica per il solo mese di luglio. Una cifra di tre volte superiore quella che il signorha pagato lo scorso anno, sempre per il consumo del mese di luglio… “Un aumento eccessivo che ovviamente ci mette in difficoltà perchè sostenere spese così alte di questi tempi non è facile, soprattutto per chi come noi ha da pagare anche il fitto di due locali, e poi i fornitori, le tasse, le bollette dell’acqua e quelle del gas”. Già le bollette del gas, altra nota dolente, che però al momento al signornon pesano…?“Fino ad ora posso dire che le bollette del gas sono nella norma, di ...