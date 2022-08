Giro di Germania 2022 | Pello Bilbao vince l’ultima tappa | Adam Yates la classifica generale

(Di domenica 28 agosto 2022) Bellissima sfida fino all’ultimo aldiè andata a: l’iberico della Bahrain-Victorious è riuscito ad imporsi sul traguardo di Stoccarda, dopo un finale di corsa veramente scoppiettante. Un gruppetto di una decina di uomini è riuscito a fare la differenza sugli strappi conclusivi: volata ristretta eha primeggiato davanti a Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost) e Georg Zimmermann (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux). La quinta piazza odierna basta e avanza ad, in netto controllo, per il successo in: il britannico della Ineos Grenadiers aveva dominato ieri e dunque poteva gestire un margine ...

Eurosport_IT : GANNA IS BACK! ??????? L'azzurro si aggiudica la cronometro che ha aperto il Giro Di Germania dominando sulle strade… - brittSTGT : RT @SpazioCiclismo: Pello Bilbao conquista l'ultima tappa del Giro di Germania, ma la vittoria finale è di Adam Yates #DeineTour https://t… - MichGPS : #DeineTour Bilbao conquista l'ultima tappa del Giro di Germania, vittoria finale di @AdamYates7 - SpazioCiclismo : Pello Bilbao conquista l'ultima tappa del Giro di Germania, ma la vittoria finale è di Adam Yates #DeineTour… - Piergiulio58 : Giro di Germania 2022, colpo doppio di Adam Yates - SpazioCiclismo -

...schiacciata sotto una statua di marmo nel giardino di un albergo di Monaco di Baviera in...alle aula per il primo gol stagionale il portoghese è in serata di Grazia e al 58esimo regalaad ......europeo che imporrebbe all'Italia di intervenire in soccorso di quelle nazioni come lae l'... In Gran Bretagna sono riusciti neldi un anno ad aumentare la produzione nazionale di gas del ...L'azzurra si era già aggiudicata in Germania la supersprint di venerdì ROMA (ITALPRESS) - Una performante Dorothea Wierer mette tutte in fila ...Un’estate maledetta. L’altro giorno si sono celebrati i funerali di Vincenza, la giovane donna morta poche ore dopo aver messo al mondo il suo primo figlio: una storia drammatica ...