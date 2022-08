Gara di rafting sul fiume Sesia | muore incastrato sott’acqua nell’hydrospeed ribaltatosi

Leggi su ildenaro

(Di domenica 28 agosto 2022) L’uomo morto questa mattina mentre facevanelle acque delera rimasto, dopo essersi ribaltato dall’hydrospeed, il piccolo bob galleggiante su cui si trovava. L’incidente e’ avvenuto in localita’ Scopetta, tra Scopa e Balmuccia (Vercelli), e ha coinvolto un giovane, di cui al momento non e’ stata resa nota l’identita’. Stando ai primi racconti dei soccorritori, la vittima si trovava insieme al fratello sopra al bob galleggiante, uno strumento che si manovra individualmente con il peso del corpo e viene utilizzato in questa disciplina sportiva per percorrere il. L’hydrospeed ad un certo punto si e’ ribaltato, e la gamba destra della vittima e’ rimasta incastrata sotto ad un masso. Il giovane, non riuscendo a risalire, e’ morto annegato. ...