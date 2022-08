F1, perché Leclerc e Verstappen partiranno dietro Bottas nella griglia di partenza a Spa: un regolamento contorto (Di domenica 28 agosto 2022) Un grande caos. Le qualifiche del GP del Belgio sono state la perfetta rappresentazione di come e quanto le regole attuali in F1 possano rendere del tutto inconsistente quanto accaduto in pista. E’ il caso del time-attack di Spa-Francorchamps, 14° round del Mondiale 2022, con un Max Verstappen sontuoso su Red Bull a precedere la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e l’altra Red Bull del messicano Sergio Perez, con l’altra Rossa del monegasco Charles Leclerc quarta. Classifica che però non faceva testo in quanto Verstappen, Leclerc, Mick Schumacher (Haas), Esteban Ocon (Alpine), Lando Norris (McLaren), Zhou Guanyu (Alfa Romeo) e Valtteri Bottas (Alfa Romeo) avevano girato con una nuova power unit, incorrendo in penalità. In sostanza tredici piloti si sono qualificati sulla base dei tempi ottenuti, per ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) Un grande caos. Le qualifiche del GP del Belgio sono state la perfetta rappresentazione di come e quanto le regole attuali in F1 possano rendere del tutto inconsistente quanto accaduto in pista. E’ il caso del time-attack di Spa-Francorchamps, 14° round del Mondiale 2022, con un Maxsontuoso su Red Bull a precedere la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e l’altra Red Bull del messicano Sergio Perez, con l’altra Rossa del monegasco Charlesquarta. Classifica che però non faceva testo in quanto, Mick Schumacher (Haas), Esteban Ocon (Alpine), Lando Norris (McLaren), Zhou Guanyu (Alfa Romeo) e Valtteri(Alfa Romeo) avevano girato con una nuova power unit, incorrendo in penalità. In sostanza tredici piloti si sono qualificati sulla base dei tempi ottenuti, per ...

AlePassanti : RT @OA_Sport: #F1 La FIA ha comunicato la griglia di partenza definitiva del GP di Spa: Bottas 14° davanti a Verstappen e a Leclerc. La spi… - OA_Sport : #F1 La FIA ha comunicato la griglia di partenza definitiva del GP di Spa: Bottas 14° davanti a Verstappen e a Lecle… - jk_svoice : RT @_thescientist17: Onestamente dell’essere Ferrari non mi importa nulla, da qui alla fine spero solo che Leclerc abbia il finale di stagi… - _valeria_1305 : RT @_thescientist17: Onestamente dell’essere Ferrari non mi importa nulla, da qui alla fine spero solo che Leclerc abbia il finale di stagi… - giov_28 : RT @c2amaranello: max ha così tanto un debole per charles leclerc che inizierà anche lui dal fondo perché si è stufato di stare senza il su… -