Agamenone contro gli Us Open | “Un concerto durante le qualificazioni Non gliene frega niente dei giocatori”

Tweet al veleno da parte di Franco Agamenone nei confronti dell'organizzazione degli Us Open, che mentre l'italoargentino e lo svizzero Ritschard si contendevano un posto nel main draw dello slam, pensava bene di mettere in atto un concerto della band DNCE all'interno del complesso di Flushing Meadows. "È un torneo di tennis o un concerto? Così si è giocato l'accesso al tabellone principale dello Us Open" il tweet del tennista, sconfitto al terzo set. "Un'altra dimostrazione che, eccetto per un paio di giocatori, a questo business non gliene frega niente di noi" il commento ad un altro tweet di risposta.

