Xiaomi ‘gli dice addio’: i clienti non ci stanno, volano le critiche sui social (Di sabato 27 agosto 2022) Una scelta criticata quella di Xiaomi che, come già successo per altre aziende, ha deciso di percorrere una strada già battuta. La sorpresa, a sfavore di tutti gli acquirenti, però, potrebbe già essere sugli scaffali. La nota azienda di telefonia mobile ha da poco lanciato una nuova serie di Redmi, partendo dall’India come banco di prova. Il nuovo modello si chiama “Redmi Note 11 SE”, e sembra differire davvero poco dal resto della produzione di Xiaomi. Ma rispetto al modello quasi omonimo per il mercato occidentale, questo modello sarà più leggero, almeno nel packaging. Fonte: CanvaXiaomi sembra voler prendere esempio da altre grandi aziende del settore, che già da anni hanno preso la stessa decisione per i propri prodotti. Sono ancora vivide nella memoria di molti le critiche mosse ad Apple, la prima azienda a ... Leggi su curiosauro (Di sabato 27 agosto 2022) Una scelta criticata quella diche, come già successo per altre aziende, ha deciso di percorrere una strada già battuta. La sorpresa, a sfavore di tutti gli acquirenti, però, potrebbe già essere sugli scaffali. La nota azienda di telefonia mobile ha da poco lanciato una nuova serie di Redmi, partendo dall’India come banco di prova. Il nuovo modello si chiama “Redmi Note 11 SE”, e sembra differire davvero poco dal resto della produzione di. Ma rispetto al modello quasi omonimo per il mercato occidentale, questo modello sarà più leggero, almeno nel packaging. Fonte: Canvasembra voler prendere esempio da altre grandi aziende del settore, che già da anni hanno preso la stessa decisione per i propri prodotti. Sono ancora vivide nella memoria di molti lemosse ad Apple, la prima azienda a ...

XiaomiRTBot : RT @e_borsa: #Xiaomi potrebbe avere la sua prima #autoelettrica entro il 2024. Ecco gli obiettivi dell'azienda. - Arypigliate : @ju_and_the_cats Sono stata fan di Xiaomi dal Redmi Note 3 che era in alluminio, non trovavi di meglio sulla fascia… - e_borsa : #Xiaomi potrebbe avere la sua prima #autoelettrica entro il 2024. Ecco gli obiettivi dell'azienda. - gigibeltrame : Gli Xiaomi Redmi Buds 3 sono ancora in offerta su Amazon: non lasciartele scappare #digilosofia… - webnewsit : Gli Xiaomi Redmi Buds 3 sono ancora in offerta su Amazon: non lasciartele scappare -

I migliori auricolari bluetooth del 2022 ... godendo dei molteplici vantaggi dati dall'appartenenza all'ecosistema di Apple: basta abbinare gli ... Nothing Ear 1 , Jabra Elite 3 , oppure alcuni modelli di Xiaomi o Realme. È possibile acquistare ... Le migliori offerte sottocosto per gli smartphone nei volantini di fine agosto Le migliori offerte sottocosto per gli smartphone nei volantini di fine agosto I volantini delle ... Il volantino Unieuro offre il Samsung S20 FE a 379 euro, mentre quello Mediaworld offre Xiaomi - ... Libero Tecnologia ... godendo dei molteplici vantaggi dati dall'appartenenza all'ecosistema di Apple: basta abbinare... Nothing Ear 1 , Jabra Elite 3 , oppure alcuni modelli dio Realme. È possibile acquistare ...Le migliori offerte sottocosto persmartphone nei volantini di fine agosto I volantini delle ... Il volantino Unieuro offre il Samsung S20 FE a 379 euro, mentre quello Mediaworld offre- ... Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S, prezzo imperdibile: miglior offerta di oggi