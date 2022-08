US Open 2022, il tabellone di Lorenzo Musetti e gli ipotetici avversari: esordio contro Goffin, Sinner all’orizzonte negli ottavi (Di sabato 27 agosto 2022) In cerca di feeling. Lorenzo Musetti sta lavorando, soprattutto dal punto di vista mentale, per adattare il suo tennis al cemento. Il carrarino, fino a questo momento, ha fatto tanta fatica nell’esprimersi sul duro e gli ultimi risultati a Cincinnati e a Winston-Salem lo stanno a dimostrare. Certo, la sfida nel torneo dell’Ohio contro Borna Coric, visto quanto fatto dal croato, rivaluta un po’ quel ko, ma restano evidenti i limiti di Musetti. E così, tra dubbi e incertezze, ci si presenta da testa di serie (n.26) per la prima volta in carriera a uno Slam, ovvero gli US Open. L’esordio non sarà tra i più comodi, visto che il belga David Goffin era tra quelli che fino a “un attimo prima” rientrava nel computo dei top-32. Un primo impegno di non poco conto ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) In cerca di feeling.sta lavorando, soprattutto dal punto di vista mentale, per adattare il suo tennis al cemento. Il carrarino, fino a questo momento, ha fatto tanta fatica nell’esprimersi sul duro e gli ultimi risultati a Cincinnati e a Winston-Salem lo stanno a dimostrare. Certo, la sfida nel torneo dell’OhioBorna Coric, visto quanto fatto dal croato, rivaluta un po’ quel ko, ma restano evidenti i limiti di. E così, tra dubbi e incertezze, ci si presenta da testa di serie (n.26) per la prima volta in carriera a uno Slam, ovvero gli US. L’non sarà tra i più comodi, visto che il belga Davidera tra quelli che fino a “un attimo prima” rientrava nel computo dei top-32. Un primo impegno di non poco conto ...

