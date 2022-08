Ucraina, cosa resta dell’Armata Rossa. L’analisi del gen. Cuzzelli (Di sabato 27 agosto 2022) L’apparente incapacità da parte dell’Armata Rossa di conseguire il successo in Ucraina ha lasciato interdetti molti osservatori occidentali. In aggiunta, la brutalità dimostrata dai militari russi nei confronti della popolazione civile ha aggiunto un severo giudizio morale a quello che era già un bilancio complessivo poco favorevole. Si impone innanzitutto una considerazione. In guerra esiste l’attrito. L’attrito secondo Clausewitz è determinato da quattro elementi, che concorrono in egual misura a complicare le cose: la contrapposta volontà dell’avversario, l’ambiente nel quale si opera, le capacità del proprio strumento militare e, infine, le informazioni sugli intendimenti e sui dispositivi del rivale. All’attrito si aggiunge un ulteriore fattore di successo o insuccesso, per definizione imponderabile e ingovernabile: la fortuna, ... Leggi su formiche (Di sabato 27 agosto 2022) L’apparente incapacità da partedi conseguire il successo inha lasciato interdetti molti osservatori occidentali. In aggiunta, la brutalità dimostrata dai militari russi nei confronti della popolazione civile ha aggiunto un severo giudizio morale a quello che era già un bilancio complessivo poco favorevole. Si impone innanzitutto una considerazione. In guerra esiste l’attrito. L’attrito secondo Clausewitz è determinato da quattro elementi, che concorrono in egual misura a complicare le cose: la contrapposta volontà dell’avversario, l’ambiente nel quale si opera, le capacità del proprio strumento militare e, infine, le informazioni sugli intendimenti e sui dispositivi del rivale. All’attrito si aggiunge un ulteriore fattore di successo o insuccesso, per definizione imponderabile e ingovernabile: la fortuna, ...

